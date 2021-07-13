Українська співачка Анастасія Приходько показала, як у 16 років намагалася потрапити до гурту ВІА Гра.

На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася архівним відео, на якому 16-річна Анастасія співає народну пісню. Ролик був знятий під час кастингу до гурту ВІА Гра, продюсером якої був композитор Костянтин Меладзе.

Співачка зазначила, що тоді їй здавалося, що це найкраща пісня для проходження кастингу до тріо.

– Повертаючись до теми мого голосу… Це фрагмент кастингу до гурту ВІА Гра. Так, і таке було, і мені тоді здавалося, що кращої пісні для цієї групи просто не може бути. Але суть в іншому, мені тут 16 років! 16! – написала Приходько.

У коментарях підписники жартівливо відреагували на відео співачки, а також зазначили, що вона має гарний голос.

Вам тоді, мабуть, сказали: Ми вам передзвонимо.

Оце так!

Неповторний голос!

Нещодавно Анастасія Приходько зізналася, що не вважає себе професійною співачкою, оскільки ніколи в житті не займалася вокалом.

Але вона вдячна природі за свій рідкісний і незвичайний голос в чотири октави. Виконавиця без розспіву може взяти ноту ре другої октави, що вміють не всі.

Після невдалої спроби стати учасницею гурту ВІА Гра, Приходько брала участь у російській Фабриці зірок, де продюсерами були брати Меладзе.

Анастасія перемогла у проекті і підписала контракт про співпрацю з Костянтином Меладзе.

У 2009 році вона представляла Росію на міжнародному конкурсі Євробачення з піснею Мамо, яку написав Костянтин. У фіналі Приходько посіла 11 місце.

Тільки зараз Приходько розповіла про складні стосунки з Меладзе та зізналася, що Євробачення, яке вона пройшли разом, було справжнім пеклом.

Фото: Анастасія Приходько