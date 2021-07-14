Український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно одружився з Тіною Антоненко, розповів про таємну весільну церемонію.

Зірка серіалів Кріпосна і Полкан зізнався, що пара уклала шлюб у Карпатах, а на церемонії були присутні лише найближчі друзі і родичі.

Тарас і Тіна вирішили зробити весілля таємним, оскільки останнім часом до них прикуто занадто багато уваги.

Особливо вона збільшилася після того, як Цимбалюк освідчився коханій у прямому ефірі шоу Танці з зірками.

– На весіллі були батьки, моя сестра з племінниками та кілька наших друзів. До 15 людей. Нам хотілося, щоб наші найтепліші моменти, найважливіші речі залишалися лише між нами та проходили повз очі журналістів, принаймні, саме у той вечір. Ми хотіли, щоб він був лише для нас та для найближчих людей, щоб усі максимально розслабилися, а не думали, що треба відкритися на якусь камеру чи давати інтерв’ю, – розповів актор.

На церемонії Тарас був одягнений у класичний чорний костюм, а Тіна для важливої події обрала білосніжну сукню.

За словами актора, під час весілля він дуже розчулився, оскільки ніколи не відчував подібних емоцій у своєму житті.

– Ми обоє взулися у кросівки, хоча Тіна одягала босоніжки, коли йшла до мене під вінець. Це було справді неймовірно. Мене дуже розчулив момент, коли Тіна йшла до вівтаря. Це можна порівняти лише зі світлом чи сонцем, яке до тебе наближається. Просто чарівно! Ми не зачитували обітниці, але написали одне одному кілька приємних слів, – поділився Тарас.

Через напружений робочий графік Тараса медовий місяць подружжю довелося відкласти на осінь.

– Медовий місяць у нас відкладається на осінь. Так склалося, що літо – чудова пора для зйомок. Я задіяний у двох проектах, які забрали увесь мій вільний час. Саме тому мусимо трошки почекати, – додав актор.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк одружився з візажистом Тіною Антоненко 3 липня. Пара зустрічалася три роки, а познайомилася на зйомках кліпу Дмитра Монатика на трек Вечность.

Радісну новину повідомила Тіна на особистій сторінці в Instagram, де зізналася, що більше не холостячка. А пізніше і Тарас поділився фото з весілля у соціальній мережі.

Фото: прес-служба Тараса Цимбалюка