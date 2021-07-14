Попри те, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona приховує свого бойфренда, українським ЗМІ вдалося розсекретити його особистість.

Нещодавно пару підловили у Печерському районі міста Києва, коли вони разом сідали в таксі. А Alyona Alyona нібито ніжно обіймала хлопця.

Програмі Викриття стало відомо, що зірка зустрічається з репером-початківцем і блогером на ім’я Денис. Хлопець знімає провокативні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.

Більше того, ймовірний бойфренд Alyona Alyona нещодавно зняв відео, де постав у сірому костюмі з краваткою.

Схожий чоловічий костюм було видно на світлинах, якими зірка оголосила про нові стосунки.

Співачка прокоментувала ролик словом “Кайф”.

Вперше Alyona Alyona розповіла про бойфренда у лютому 2021 року.

Тоді вона оприлюднила серію фотографій з чоловіком позаду і зізналася, що відчула метелики в животі та закохалася.

А вже в червні реп-виконавиця переїхала жити до свого хлопця. За словами Alyona Alyona, під час її переїзду виникло багато нюансів.

Але всі вони не мають значення, оскільки відтепер пара почне піклуватися один про одного і створювати власну сім’ю.

Джерело: Новини.LIVE

Фото: Alyona Alyona