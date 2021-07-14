Британська співачка та екс-учасниця гурту Spice Girls Емма Бантон вийшла заміж. Обранцем артистки став виконавець Джейд Джонсон, у стосунках із яким вона перебуває вже 23 роки.

Фотографіями з весільної церемонії подружжя поділилося в Instagram. На знімках закохані ніжно дивляться одне на одного.

– Містер і місіс Джонс, – лаконічно підписала фото Бантон.

Для святкової церемонії 45-річна Емма обрала білу міні-сукню з довгим шлейфом. Її волосся прикрасив ніжний ободок із квітів.

42-річний Джейд віддав перевагу менш класичному весільному вбранню. Він обрав піджак у принт від Gucci, штани молочного кольору та капелюх.

Молодята виховують двох синів – 13-річного Бо Лі та 10-річного Тейт Лі.

У стосунках Емма та Джейд перебувають із 1998 року, але до 2004 року вони періодично розходилися та сходилися. У 2011 році пара побралася, проте Бантон заявила, що їм не потрібне весілля для того, щоб підтверджувати стосунки.

Варто зазначити, що Емма свого часу зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, Лі Бреннаном, Ріо Фердінандом і Джастіном Тімберлейком.

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Фото: Джейд Джонс