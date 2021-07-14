Український телеведучий Микита Добринін, який 13 липня вперше став батьком, розповів, як готувався до нароження сина.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Микита зазначив, що в день пологів він разом з дружиною Дашою Квітковою намагався не нервувати і підтримувати гарний настрій.

Телеведучий назвав народження малюка дивом і зізнався, що плакав від щастя, коли вперше його побачив.

За словами Микити, подружжя дуже серйозно готувалося до вагітності і пологів.

– Ми проходили спеціальний курс лекцій, приїздили на зустріч з лікарем та психологом. Вони розповідали, як поводитися в перші дні з малюком, як пеленати, змінювати підгузки, мити його тощо. Але батьки мене зрозуміють: скільки б ти не вчився, вдома доведеться все починати з нуля, радитися з лікарями, – розповів Добринін.

У пологовому будинку Даша і Микита зупинилися на чотирьох варіантах імен.

Але побачивши новонародженого, вони точно зрозуміли, що малюк матиме ім’я Лев.

– Якщо у нас ще народяться хлопці, ми вже матимемо варіанти, як їх назвати. Але побачивши сина, ми обрали не те ім’я, яке було у нас в пріоритеті. Ми зрозуміли, що перед нами Лев. Він сильний і, як сказали лікарі, буде високим хлопцем, – додав Микита.

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Відразу після народження малюка подружжя поділилося його світлинами на особистих сторінках в Instagram. Микита зізнався, що не вірить у прикмети і забобони, тому і не боїться показувати Лева.

– У нас дійсно є знайомі, які не показують обличчя дитини. Ми про це навіть не думаємо. У нас хороше оточення. Ми любимо свою дитину і хочемо її показувати. Малюк вже бачить світ, а світ бачить його, – сказав Добринін.

Фото: Даша Квіткова