Блогер і дружина українського телеведучого Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, як пройшли її пологи. В своєму Instagram дівчина опублікувала хронологію подій.

Все почалося 12 липня, коли о 22.30 у Даші відійшли води.

– Ми записуємо це відео в майбутнє. У мене в машині після масажу відійшли води. Їдемо додому, Микита куритиме кальян, а я робитиму укладку. Сподіваюся, що встигну з’їсти шаурму, яку ми купили заздалегідь, – розповіла Квіткова.

О 23.01 Даша вийшла з душу та розповіла, що відчувала повний спокій. Однак наголосила, що не вірила в те, що все почалося.

– Уже 23.22, але переймів поки що немає, нічого не болить і у нас є достатньо часу, щоб зібратися та зробити всі справи, а згодом виїхати в пологовий будинок, – розповідає Даша.

О 23.59 подружжя виїхало в пологовий будинок, а вже в 00.38 у Квіткової почалися перейми. О 3.30 блогера перевели в пологовий зал, де вони разом із чоловіком між переймами записували відео для TikTok.

– Хочеться плакати, але я сміюся, – сказала Даша.

О четвертій годині ночі в Квіткової почалися перейми на 99%, а о восьмій ранку розкриття досягло восьми сантиметрів.

– Наразі на годиннику 8.33, я продовжую народжувати. Ми чекаємо, не спали всю ніч, – сказала Квіткова.

Також вона повідомила, що їй зробили епідуральну анестезію, оскільки більше не було сил терпіти.

– О 9.51 ми зустрілися з нашим сином. Я пройшла це гідно. Тиждень тренувала правильне дихання. Хотілося закричати та ридати від болю, але я видихала та розуміла, що від мене залежить життя сина, – згадує Даша.

Блогер наголосила, що в секунду, після того, як їй на груди поклали малюка, вона забула про біль, який відчула. Також Даша сказала, що Микита завжди був поруч і підтримував її.

В цілому пологи Квіткової тривали з 3.30 до 9.51.

13 липня Даша Квіткова народила первістка. Хлопчик з’явився на світ з вагою 3, 7 кг і зростом 56 сантиметрів.

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Фото: Даша Квіткова