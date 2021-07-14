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Каріна Зуєва |

Квіткова та Добринін розсекретили ім’я сина

Даша Квиткова и Добрынин

Блогер Даша Квіткова та її чоловік, телеведучий Микита Добринін розсекретили ім’я сина. Хлопчика назвали Лев.

Ім’я новонародженого подружжя повідомило в Instagram, опублікувавши фото з малюком.

– Дякуємо, що обрав нас, Лев. Наш найкращий син, – підписала публікацію Даша.

Микита в свою чергу сказав, що переймається найсильнішою повагою до кожної жінки, яка пройшла цей непростий етап – пологи.

– Космічно радий нашому красеню. Лев. Ти наша сила, наше серце та щастя кожного дня. Особливо нова сила кохання, – написав Добринін.

13 липня Микита Добринін і Даша Квіткова стали батьками. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 ранку, з вагою 3, 7 кг і зростом 56 сантиметрів.

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