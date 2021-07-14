Репер Серьога оскандалився через заяву про Йосипа Сталіна, якого він вважає великим гуманістом.

В одному з інтерв’ю журналіст поцікавився, чому Серьога потиснув руку Лукашенку. Мовляв, причин для цього багато.

– Тільки після того, як ви почитаєте цих архівних істориків і дуже поінформованих підготовлених і авторитетних аналітиків, ви зрозумієте мої дії, які були здійснені в медійному полі останнім часом, – заявив репер.

Виконавець також зазначив, що Сталін не вбивця, а великий гуманіст.

– Не вчіть історію по Солженіцину. Сталін – великий гуманіст, це кажу я, людина, якій майже 45 років. Коли мені було 20 років, я вважав, так само як і безліч моїх нинішніх опонентів: що Сталін – вбивця, який підписав безліч смертних вироків, мучив і ґвалтував свій народ. Народ, який всупереч Сталіну виграв війну проти нацистської Німеччини, – переконаний Серьога.

Скандал у Білорусі

Хіп-хоп виконавець Серьога виступив на концерті, під час якого артист висловив підтримку самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Відеозапис з концерту в Білорусі потрапив в інтернет. На відео видно, що Серьога двічі обійняв Лукашенка. Також хіп-хоп виконавець про щось говорив з Лукашенком, відсунувши мікрофон у сторону.

Фото: SERYOGA