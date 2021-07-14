Донька російської акторки Ірини Алфьорової, яку два тижні тому госпіталізували з коронавірусом, розповіла про стан матері.

За словами Ксенії, 70-річна артистка почувається вже краще і, очевидно, йде на поправку.

– Прекрасно, дякую, – написала вона в Instagram, відповівши на запитання про стан Ірини Алфьорової.

Пік пройдено: що відомо про стан госпіталізованої Ірини Алфьорової / 2 фотографии

Також Ксенія спростувала інформацію про важкий стан матері, наголосивши, що це брехня.

Крім того, художній керівник Школи сучасної п’єси Йосип Райхельгауз сказав, що пік хвороби у акторки вже минув. Однак поки що вона залишається під наглядом лікарів.

На початку липня Ірину Алфьорову разом із її чоловіком Сергієм Мартиновим госпіталізували, поставивши діагноз коронавірусна інфекція.

У лікарню акторку шпиталізували у важкому стані, оскільки спершу вона була проти того, щоб звертатися до лікарів, і думала, що в неї ГРВІ.

Творча кар’єра Ірини Алфьорової розпочалася в 1972 році. Спершу акторка активно грала в театрі, а вже згодом почала зніматися в кіно.

Найбільшу популярність Ірина отримала завдяки ролям в кінострічках Нічні забави, Д’Aртаньян і три мушкетери, З коханими не розлучайтеся й Єрмак.

Алфьорова досі продовжує зніматися в кіно.

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Фото: Ірина Алфьорова