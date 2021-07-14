Що відомо про стан госпіталізованої Ірини Алфьорової

Донька російської акторки Ірини Алфьорової, яку два тижні тому госпіталізували з коронавірусом, розповіла про стан матері.
За словами Ксенії, 70-річна артистка почувається вже краще і, очевидно, йде на поправку.
– Прекрасно, дякую, – написала вона в Instagram, відповівши на запитання про стан Ірини Алфьорової.
Також Ксенія спростувала інформацію про важкий стан матері, наголосивши, що це брехня.
Крім того, художній керівник Школи сучасної п’єси Йосип Райхельгауз сказав, що пік хвороби у акторки вже минув. Однак поки що вона залишається під наглядом лікарів.
На початку липня Ірину Алфьорову разом із її чоловіком Сергієм Мартиновим госпіталізували, поставивши діагноз коронавірусна інфекція.
У лікарню акторку шпиталізували у важкому стані, оскільки спершу вона була проти того, щоб звертатися до лікарів, і думала, що в неї ГРВІ.
Творча кар’єра Ірини Алфьорової розпочалася в 1972 році. Спершу акторка активно грала в театрі, а вже згодом почала зніматися в кіно.
Найбільшу популярність Ірина отримала завдяки ролям в кінострічках Нічні забави, Д’Aртаньян і три мушкетери, З коханими не розлучайтеся й Єрмак.
Алфьорова досі продовжує зніматися в кіно.
Фото: Ірина Алфьорова