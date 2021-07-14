Стан російської актриси Анастасії Заворотнюк стабілізувався, нині вона перебуває в заміському будинку, де за нею доглядають члени сім’ї та їхні помічники.

Про це розповів естрадний режисер Анатолій Демидов.

Що відомо про стан Заворотнюк

– Мені наші спільні із Заворотнюк знайомі, вхожі в будинок, розповіли, що наразі стан Насті нормалізувався і залишається задовільним, – зазначив Демидов.

За його словами, лікарі повернули Анастасію в стадію ремісії. Акторка багато часу проводить на свіжому повітрі, у візку. Поруч із Заворотнюк завжди перебуває її доглядальниця.

– Мій знайомий нещодавно бачив Настю. Каже, що вона не стала з ним спілкуватися, але привіталася, посміхнулася, – поділився режисер.

Заворотнюк продовжує приймати препарати, щоб не було хворобливих відчуттів. Рідні кажуть, що у неї буває головний боль і навіть короткочасні втрати свідомості.

Хіміотерапія і гормональна терапія позначилися на внутрішніх органах актриси. Через це їй доводиться проходити додаткове лікування.

– Наскільки я чув, у неї є деякі труднощі з мовленням і рухами. А також з пам’яттю. Права рука частково не працює ще з минулого року, але масажі роблять свою справу, і відновлення йде. Лікарі розповідають, що з таким діагнозом (гліобластома) люди живуть мало, але випадок Анастасії виняток, – наголосив режисер.

Яка Заворотнюк на вигляд

– Більш-менш. Хустинка на голові. Була у великих сонцезахисних окулярах, що закривають половину обличчя, сиділа у візку, укрита пледом. Вона набрала вагу, але знайомі, що вже бачили її у такому стані, звикли до її нинішньої ваги. І вона теж до себе такої звикає. Самостійно пересуватися їй поки що складно, – розповіла Демидов.

Він додав, що рідні намагаються не давати Анастасії дзеркало, щоб не засмучувати актрису.

Як проводить дозвілля

Режисер зазначив, що у акторки хороший апетит, вона любить рибу. Спілкування із Заворотнюк обмежене.

– Вона регулярно спілкується зі священиком і вірить у зцілення. Мобільного у неї немає. Їй його дають іноді, коли вона хоче комусь зателефонувати. Рідні дуже оберігають її спокій, бояться, щоби не зателефонував хтось непроханий, не почав щось з’ясовувати, – розповів Демидов.

Що відомо про хворобу Заворотнюк

У 2018 році в актриси Анастасії Завортнюк діагностували гліобластому (пухлина головного мозку).

Про хворобу стало відомо одразу після появи на світ молодшої дочки акторки Міли. З чоловіком, фігуристом Петром Чернишовим, вони давно мріяли про спільну дитину. У Заворотнюк від іншого шлюбу є двоє дорослих дітей – дочка Анна і син Майкл.

Актриса перенесла дві операції з видалення пухлини. Першу провели за кордоном, другу, після рецидиву, – в Росії.

Наразі акторка проходить експериментальну імунну терапію, розроблену спеціально для неї в Інституті онкології імені Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурзі.