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Євгенія Шапоренко |

Російська вакцина не врятувала? У Боярського підозра на коронавірус

Російська вакцина не врятувала? У Боярського підозра на коронавірус

У російського актора і співака Михайла Боярського діагностували підозру на коронавірус.

Спочатку в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Боярського госпіталізували до Боткінської лікарні з коронавірусом. Нібито актор вже близько тижня більше.

Однак потім представник артиста спростував ці дані, мовляв, Боярський вдома лише з підозрою на Covid-19.

Через деякий час Театр ім. Ленсовета опублікував заяву про те, що Михайло Боярський госпіталізований з коронавірусом в одну з лікарень Санкт-Петербурга.

Госпіталізація Боярського

У лютому 2021 року російського актора Михайла Боярського госпіталізували в лікарню з підозрою на пневмонію.

Відомо, що актор за 10 днів до цього робив щеплення від коронавірусу російською вакциною Супутник V.

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