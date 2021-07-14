Російський режисер Олександр Стефанович помер 13 липня у віці 76 років. Причиною смерті колишнього чоловіка співачки Алли Пугачової став Covid-19.

Що відомо про смерть Стефановича

За словами близьких друзів Стефановича, чоловік захворів на коронавірус ще на початку червня, але лікувався вдома, не звертаючись до лікарів.

Тиждень тому режисера госпіталізували з серйозним ураженням легень. Олександра відразу відправили у реанімацію і ввели у медичну кому. Але попри зусилля лікарів, хвороба виявилася сильнішою.

Олександр Стефанович працював режисером музичного кіно. Саме він зняв перший радянський кіномюзикл під назвою Дорогий хлопчик, який вийшов у 1974 році.

Проте найчастіше про нього згадують як про другого чоловіка Алли Пугачової. Вважається, що він відіграв значну роль у створенні сценічного образу артистки.

Стефанович і Пугачова

Олександр Стефанович і Алла Пугачова одружилися у 1977 році. Вони прожили разом чотири роки, але розірвали стосунки на негативній ноті.

За словами Пугачової, пара розійшлася через постійні зради з боку Стефановича. В один момент співачці увірвався терпець і вона подала на розлучення.

Артистка рідко публічно висловлювалася про колишнього чоловіка, але одного разу зізналася, за що вдячна Стефановичу.

– Чоловік мій Стефанович був дуже ерудованою людиною. Він багато чого знав, перераховував купу поетичних збірок. Деякі речі для мене були зовсім невідомі. Мене завжди тягнуло до людей, які могли душевно збагатити. Інша справа, що у Стефановича було багато інших недоліків. Але я досі вдячна йому за те, що він ввів мене у світ художників. Познайомив з людьми, з якими я б сама ніколи не познайомилася, – ділилася артистка у програмі Временно недоступен.

Сам Стефанович після розлучення часто згадував про Пугачову, і вважав, що співачка зобов’язана йому своїм успіхом.

У період шлюбу режисер повністю контролював творчу діяльність артистки. Саме Стефанович придумав Пугачовій псевдонім Борис Горбонос, під яким вона випускала авторські композиції.

Крім цього, він стверджував, що вона має співати лише російською і влаштовувати спектаклі на сцені.