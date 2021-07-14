Головна героїня шоу Холостячка 2 і співачка Злата Огнєвич назвала топ-10 ознак впевненої в собі дівчини.

Артистка запевняє, що самодостатня дівчина не повинна дозволяти навколишнім переступати особисті кордони. Також вона зазначила, що зріла жінка нікому нічого не винна, адже життя надто коротке, щоб витрачати його на чужі очікування.

Крім того, деякі правила стосуються і стосунків з чоловіками. Зокрема Злата Огнєвич не зберігає номери колишніх коханих.

10 правил зрілої і впевненою в собі дівчини:

Обирає себе, якщо йдеться про особисті кордони. Вміє дякувати навіть за гіркий досвід стосунків, але телефони колишніх не зберігає. Не жаліє себе, навіть якщо дуже хочеться. Це ознака слабкості. Зріла жінка – це сильна жінка! Не накопичує в собі образи. Це отрута, яка заважає радіти життю і знайомитися з новими людьми. Зріла жінка нікому нічого не винна і розуміє, що їй теж ніхто не винен. Життя занадто прекрасне і коротке, щоб намагатися відповідати чужим очікуванням. Не засуджує свого чоловіка, вона його приймає повністю і не ідеалізує. Приймає себе в будь-якому стані, зокрема йдеться про різні емоції. Злитися і ненавидіти – нормально. Вона не мовчить про те, що не подобається і називає речі своїми іменами. Така жінка воліє діалог замість гри у Вгадай, а що я зараз думаю. Вона не змушує обирати партнера між нею, друзями та хобі. Тому що поважає особисті кордони близької людини. Зріла жінка бере на себе відповідальність за своє життя і вчинки. Нехай навіть вони будуть навіжені та непередбачувані.

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