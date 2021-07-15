Український телеведучий Микита Добринін, який 13 липня вперше став батьком, розповів про партнерські пологи і першу зустріч із сином Левом.

Перед пологами Добриніну взагалі не було страшно, оскільки кожного дня він разом з дружиною Дашою Квітковою готувався до цієї події.

– Єдине, хвилювався за Дашу, щоб все пройшло добре. Але ми з нею на всі 100% були готові до народження дитини. Дуже багато читали і дізнавалися про пологи. Поставилися до цього періоду нашого життя легко. І мені здається, це правильний підхід. Пологи – дуже складний процес для жінки. І якщо його можна якось полегшити, наприклад, танцями, є сили і настрій, я вважаю, це прекрасно. Робив Даші масаж, а в перервах навіть встигали знімати TikTok, – сказав телеведучий.

Микита зізнався, що Лев виявився дуже пунктуальним, оскільки народився у призначений день.

Телеведучий розплакався, коли вперше побачив малюка. Він запевняє, що день народження сина став найщасливішим днем його життя.

– Коли побачив сина вперше, я не те, що плакав, я ридав від щастя. Це чудо! Якщо є люди, які сумніваються в чудесах, я точно можу сказати, що вони існують і відбуваються щодня, – додав Добринін.

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За словами новоспеченого татка, у перші хвилини після народження малюка у подружжя не було можливості і бажання приймати дзвінки.

А першими, хто дізнався про поповнення в родині, стали їхні батьки.

– Хотілося провести час тільки одне з одним і лікарями, які перебували постійно поруч. Потім відправили кілька фотографій нашим батькам, подзвонили дідусеві по відеозв’язку. А з усіма іншими поспілкувалися вже трохи пізніше. Нам надійшло дуже багато привітань і букетів. Неможливо занести це все до палати. Наш коридор нагадує зараз концертний майданчик Тіни Кароль, – зазначив Микита.

Блогер Даша Квіткова розповіла, як збиралася на пологи. На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила всю хронологію подій.

Загалом пологи Квіткової тривали з 3.30 до 9.51. Даша зізналася, що Микита завжди був поруч і підтримував її. А після того, як їй на груди поклали малюка, вона забула про біль, який відчула.

Фото: Микита Добринін