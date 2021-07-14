Здоров’я підкачало: Квінта розповів, чому відмовився від вегетаріанства

Популярний композитор Руслан Квінта зізнався, що під час пандемії коронавірусу повністю змінив свій спосіб життя і підхід до харчування.

– Я навчився вести діалог із самим собою, став дуже організованим і зібраним. Більше часу став приділяти своєму здоров’ю. І це не тільки фізична активність – змінився підхід до харчування. До речі, я був вегетаріанцем, а тепер знову став м’ясоїдом. Річ у тому, що ті речовини, які є в ньому, більше ніде не знайти. А для організму людини вони необхідні, – зазначив Квінта.

За його словами, півроку тому у нього різко почав зростати тиск, з’явилася тахікардія.

– Я здав аналізи – мені сказали, що у мене зі здоров’ям все прекрасно, але прописали таблетки. Я вирішив, що навряд чи буду їх пити. А коли змінив спосіб життя, все, що мене турбувало у стані здоров’я, нормалізувалося, – підкреслив Квінта.

Джерело: Факти