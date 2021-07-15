Українська фітнес-тренер і експерт зі схуднення Аніта Луценко розповіла, кому з зірок допомогла позбутися зайвих кілограмів та що найскладніше їй доводилося робити в житті.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV спортсменка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Аніта сказала, що якщо їй запропонують бургер або піцу, вона обере друге. Серед щасливих або зважених обере перших.

Найбільший міф, який Луценко чула про себе – була коханкою учасника Зважених і щасливих Миколи Ворошнова.

Аніта розповіла, що в неї є комплекс, який вона не може подолати.

– Ненавиджу свій голос, коли десь його чую, – сказала фітнес-тренер.

Також вона зізналася, що в неї фобія ЗМІ. А найскладніше, що їй доводилося робити в житті – мовчати 21 день.

Фітнес-тренер переконана: правильне харчування – це коли ти кайфуєш і від піци, і від просекко, і від брокколі, і від яєчні. Коли в твоєму житті є баланс усього.

У холодильнику в Луценко завжди є сир, безлактозне молоко та картопля.

Прохання, з яким найчастіше звертаються до Аніти – допомогти прибрати боки. Серед зірок шоу-бізнесу, які приходили до Луценко з проханням допомогти схуднути – Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Даніель Салем, Юлія Бортник та інші.

Рекордна кількість кілограмів, яких позбувся її клієнт – 100. Найбільша сума, яку Аніті платили за годину тренування – $200. А найдорожча річ у гардеробі – чобітки за 18 тис. грн.

Луценко сказала, що в соцмережі ніколи не опублікує оголені фото.

Зраду чоловіків фітнес-тренер пояснює втратою цінності стосунків.

– Закінчується романтика, спільні ідеї і одна людина перестає бути для іншої цінною, – сказала Аніта.

У чоловіків найбільш сексуальною частиною тіла спортсменка вважає груди. Вона б не закохалася в людину, у якої великий живіт.

– Якщо постійно сидіти на дієтах, то в підсумку будеш дуже повним, – наголосила Луценко.

Фото: Аніта Луценко