Дружину українського телеведучого Микити Добриніна, блогера Дашу Квіткову виписали з пологового будинку.

В Instagram-stories Даша Квіткова розповідала, що вона вже не може дочекатися повернення додому у новому складі, тому дуже чекає на виписку.

– Сльози на очах. Ось, що означає, коли мамі сказали, що дитина здорова та можна йти на виписку. Нас сьогодні відпускають додому, я щаслива, – сказала блогер.

Нагадаємо, що Даша Квіткова народила первістка 13 липня о 9.51. Новонароджений з’явився на світ із вагою 3,7 кг і зростом 56 сантиметрів. Хлопчика назвали Лев.

У цілому пологи Квіткової тривали з 3.30 до 9.51.

Фото: Даша Квіткова