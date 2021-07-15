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Валентина Чорна |

Меган Маркл створить анімаційний фільм для Netflix

Меган Маркл и Гарри

Герцогиня Сассекська Меган Маркл створить анімаційний фільм Перлина для стримінгового сервісу Netflix.

Пригодницький мультсеріал розповість про 12-річну дівчинку, яка надихатиметься прикладом видатних жінок.

– Як і чимало інших дівчаток її віку, наша героїня Перл перебуває на шляху до самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми, – поділилася герцогиня.

У роботі над стрічкою Меган Маркл виступить як виконавчий продюсер.

Крім неї, над анімаційним фільмом працюватимуть режисери Девід Ферніш, Керолайн Сопер і Ліз Гарбус.

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Раніше Гаррі та Меган оголосили про вихід документального серіалу  Серце непереможених на платформі Netflix.

Сюжет стрічки буде присвячений учасникам відомого спортивного заходу Ігри нескорених (Invictus Games), який відбудеться в Гаазі в 2022 році.

У серіалі покажуть, як готуються до змагань колишні та чинні військові, які отримали травми під час бойових дій.

Таку тему серіалу герцоги обрали невипадково, оскільки внук Єлизавети ІІ з 2014 року є засновником і патроном Ігор нескорених.

Джерело: AFP

Фото: Getty Images

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