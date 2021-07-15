Американська акторка та модель Демі Мур вразила шанувальників своєю фігурою. 58-річна зірка опублікувала фото в купальнику.

Демі Мур поділилася серією знімків із відпочинку в Греції. На головному фото акторка, сфотографувавшись у дзеркалі, позує в купальнику від Andie Swim. На останньому – на тлі моря.

– Готуюся до ще одного дня в раю, – підписала публікацію Демі.

Незважаючи на те, що на тілі зірки видно розтяжки, шанувальники зазначили, що для свого віку Мур має чудовий вигляд. Менш ніж за добу пост зібрав понад 326 тис. лайків і 8 тис. коментарів.

Як ти можеш бути такою гарною?

За фігурою стежиш, молодець!

Маєте чудовий вигляд.

Шикарна жінка.

Маєте вигляд 30-річної.

Надто гарна та сексуальна, – пишуть шанувальники акторки.

Відомо, що в Грецію Мур вирушила разом зі своєю 32-річною донькою Румер Вілліс.

Фото: Демі Мур