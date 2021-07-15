Російський рок-музикант і актор Петро Мамонов помер. Артистові було 70 років.

Сумну новину повідомили на сторінці Петра в Facebook.

Наприкінці червня стало відомо, що Петро Мамонов потрапив у реанімацію з Covid-19 і 87% ураженням легень.

Дружина артиста Ольга Мамонова говорила, що він знаходиться в дуже важкому стані. Згодом стало відомо, що актора підключили до апарату ШВЛ і він знаходиться в комі.

Ким був Петро Мамонов

Петро Мамонов відомий по музичному гурту Звуки Му, а також кінофільмам та моновиставам.

Однак першу популярність йому приніс саме музичний колектив, який проіснував понад п’яти років.

Далі, в першій половині 1990-их років, Мамонов почав розвивати акторську кар’єру, приймавши участь у кіно та театральних постановках. Крім того, вже після першої кінострічки Таксі-блюз, Петро був номінований на найкращу чоловічу премії Ніка, проте тоді так і не отримав нагороду.

Мамонов відомий за такими фільмами – Цар, Шапіто-шоу, Острів тощо.

Крім того, в 2010 році артист почав видавати збірки своїх поетичних афоризмів, а в 2015 році він анонсував створення нового гурту під назвою Совершенно новие Звуки Му.

У 2019 році в Мамонова стався інфаркт, після чого йому було зроблено дві операції на серці.

Фото: Петро Мамонов