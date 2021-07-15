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Валентина Чорна |

Соломія Вітвіцька потрапила у ДТП

Соломія Вітвіцька

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила у ДТП. Аварія трапилася вночі на Рибальській Набережній.

Телеведуча їхала у мікроавтобусі, за кермом якого була її подруга. Вантажівка, яка їхала попереду, різко загальмувала. Таким чином жінки врізались в неї.

У момент зіткнення Соломія Вітвіцька перебувала на задньому сидінні авто і сильно вдарилася головою.

Телеведуча вже зробила МРТ і пройшла обстеження у лікарів, її стан не викликає занепокоєння. Подруга зірки отримала перелом ноги.

Водії обох транспортних засобів у ДТП звинувачують скутериста. Мовляв, він створив аварійну ситуацію. Проте він свою провину заперечує.

Що відомо про Соломію Вітвіцьку

Соломія Вітвіцька – українська телеведуча і журналістка. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, потім навчалася у Німеччині.

Нещодавно телеведуча повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком режисером Владом Кочатковим. Пара прожила разом вісім років.

Соломія зазначила, що за цей період Влад став для неї другом, проте подружжя втратило одне одного.

Пара намагалася врятувати шлюб разом із психологом, але їм не вдалося.

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Фото: Соломія Вітвіцька

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