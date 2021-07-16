Телеведучий Микита Добринін і блогер Даша Квіткова розповіли, як зватимуть по-батькові їхнього сина, скільки коштували пологи, а також, що в першу чергу зроблять, коли опиняться вдома.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Микита Добринін, справжнє ім’я якого Владислав Вакулович, сказав, що по-батькові їхнього сина Лева зватимуть так, як записано у нього в паспорті.

Квіткова розповіла, як у неї вистачало сил під час потуг записувати відео для TikTok.

– Мені пощастило. У мене високий больовий поріг і я була позитивно налаштована. Мені здається, що саме настрій відіграє важливу роль. Коли ти йдеш на пологи та накручуєш себе, тоді буде боляче, а коли ти йдеш на позитиві, то і пологи так пройдуть, – сказала Квіткова.

Микита наголосив, що вони будуть вчити сина самостійності, а також даруватимуть йому тепло та увагу.

– Будемо давати синові максимальну можливість вибору. Ми не хочемо створювати для нього ідеальні тепличні умови. Зараз – так, але коли буде дорослим, то буде сам обирати, чим хоче займатися та де працювати, – сказав Добринін.

Подружжя зізналося, що після повернення з пологового будинку в першу чергу покажуть синові його кімнату та познайомлять із котом.

– Ми покажемо синові будинок, його кімнату та познайомимо з нашим котом, адже він у нас Лев – цар звірів, – сказав Микита.

Малюк з’явився на світ у пологовому будинку Лелека. Вартість пологів пара не розголошує – кажуть, усі ціни на послуги є у відкритому доступі.

Нагадаємо, 13 липня Микита Добринін і Даша Квіткова стали батьками. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 із вагою 3,7 кг і зростом 56 сантиметрів.

15 червня Квіткову виписали з пологового будинку. У своєму мікроблозі Даша розповідала, що вона вже не може дочекатися повернення додому в новому складі сім’ї.

Фото: Микита Добринін