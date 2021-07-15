Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса дозволив американській співачці Брітні Спірс самостійно найняти адвоката у справі про опіку.

Відтепер юридичні інтереси зірки представлятиме колишній федеральний прокурор Меттью Розенгарт. Він спеціалізується на захисті американських знаменитостей в суді.

Розенгарт запевнив, що буде домагатися відсторонення батька співачки Джеймса Спірса від опіки над нею.

Попередній адвокат зірки Сем Інгем, який 13 років представляв інтереси Брітні в суді, нещодавно подав у відставку.

На судовому слуханні, яке відбулося 14 липня, Брітні Спірс заявила, що схвалює кандидатуру Меттью Розенгарта.

Крім цього, співачка висунула звинувачення проти свого батька через зловживання опікунством. Вона додала, що боялася за своє життя через дії Джеймса Спірса.

– Я хочу звинуватити свого батька у зловживанні опікунством. Я хочу провести розслідування щодо мого батька. Я думала, вони хочуть убити мене. Якщо це не зловживання, то я не знаю, що є ним, – сказала Брітні.

Нагадаємо, що 39-річна Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька Джеймса з 2008 року.

Це сталося після того, як співачка потрапила у психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Опіка передбачає повний контроль над фінансами і особистим життя зірки.

У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою. Вона зізналася, що страждає від дій свого батька.

Оскільки Джеймс Спірс експлуатує співачку заради грошей, забороняє вагітніти та змушує приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.

Але попри відверті зізнання, суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства батька.