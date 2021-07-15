Донька російської акторки Анастасії Заворотнюк Анна вперше розповіла про свій стан. Дівчина зізналася, що близько двох років лікується від депресії.

Анна Заворотнюк зазначила, що завжди намагається транслювати радість і гарний настрій, проте на душі в неї зовсім не так.

– У мене на душі велика драма, мені з цим важко жити. Мій діагноз – депресія, пригнічений настрій, тривога та панічні атаки. Я захворіла на цю негуду близько двох років тому, протягом року глушила себе сильними препаратами та зробила тільки гірше своєму організму, – зізналася 25-річна дівчина.

Донька акторки зазначила, що останній рік лікується за допомогою фахівців. Відмовилася від друзів, спілкування та всіх можливих задоволень. Згодом – крім безвиході не бачила нічого в цьому житті.

– Відчуваю себе звіром, загнаним у кут. Мій стан і настрій дуже мінливі. Іноді я відчуваю в собі якісь сили та можу змусити себе щось зробити. А часом не можу навіть встати з ліжка, – зазначила Заворотнюк.

Дівчина зізналася, що поділилася своєю проблемою не для того, щоб її жаліли, а приховувала, тому що про такі речі складно зізнатися навіть самій собі.

– Я лікуюся та впевнена, що все буде добре. Просто відчула, що мені потрібно виплеснути це, оскільки я хочу бути чесною з вами. Хочу мотивувати себе цим постом, набиратися сил і повертатися в колишнє життя, – сказала Анна.

Також вона закликала своїх підписників берегти здоров’я, як фізичне, так і ментальне.

Очевидно, що стан дівчини пов’язаний з хворобою Анастасії Заворотнюк, оскільки Анна завжди перебуває поряд із мамою.

Саме два роки тому, в 2019 році, у зірки телесеріалу Моя прекрасная няня діагностували рак головного мозку. Відтоді мало що відомо про стан акторки, проте періодично з’являється інформація про поліпшення або погіршення.

Нещодавно естрадний режисер Анатолій Демидов розповів про стан Заворотнюк, зазначивши, що в зірки проблеми з мовленням, рухами та пам’яттю.

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Фото: Анна Заворотнюк