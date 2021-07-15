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Каріна Зуєва |

Залишилася ґуля на лобі: Вітвіцька розповіла про стан після ДТП

Соломія Вітвіцька

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла про свій стан після ДТП.

Ведуча сказала, що вона вдарилася лобом, і спочатку була підозра на щось серйозне. Однак нічого страшного, окрім незначних ушкоджень, лікарі не виявили.

– Дякую Владу, колишньому чоловікові, який теж хвилювався за мене та був поруч у лікарні під час обстежень, а потім відвіз додому. Вранці зробила МРТ, КТ – все добре. Мене відпустили, виписали, і я вже збираюся на роботу, – сказала Вітвіцька.

Також телеведуча розповіла, що на ніч її залишили в лікарні та поставили крапельницю. Через це вона переживала, що може не вийти в ефір і підвести колег.

– Мене офіційно виписали, я з легким серцем йду на роботу. Є тільки ґуля на лобі, – сказала Соломія.

В ніч із 14 на 15 липня Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП. Телеведуча разом зі своєю подругою їхали у мікроавтобусі. Вантажівка, яка їхала попереду, різко загальмувала, через що жінки врізалися у неї.

Подруга Вітвіцької отримала перелом ноги.

Фото: Соломія Вітвіцька

Джерело: КП в Україні

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