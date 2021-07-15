15 липня стало відомо про смерть російського музиканта й актора Петра Мамонова. Його біографія рясніє цікавими подіями, десятками кінострічок і вистав.

Факти ICTV публікують цікаві факти з біографії Петра Мамонова, який понад місяць боровся з коронавірусом.

Петро Мамонов народився 14 квітня 1951 року в Москві. Був неспокійною дитиною – його двічі відраховували зі школи за погану поведінку.

Будучи старшокласником він зібрав дворової ансамбль Експрес, який виконував пісні популярних зарубіжних виконавців.

У молодості в одній з бійок Мамонову пробили грудну клітку в області серця, однак лікарям вдалося його врятувати.

Щоб уникнути армії Петро прикидався божевільним та проходив обстеження в психіатричній лікарні.

Мамонов працював у друкарні, коректором, завідувачем, банщиком-масажистом, ліфтером, вантажником у продуктовому магазині та перекладачем.

У 1984 році вперше виступив на сцені зі своїм гуртом Звуки Му.

У 1995 році він переїхав жити в село. У цей час в актора була депресія.

У 2000-ті роки прийняв православ’я.

У грудні 2020 року Мамонову заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Останнє інтерв’ю, в якому взяв участь Мамонов було з Ксенією Собчак.

Петро Мамонов помер у віці 70 років. Наприкінці червня актора госпіталізували в лікарню з Covid-19 у важкому стані. Згодом він був підключений до апарату ШВЛ і знаходився в комі.

Фото: Петро Мамонов