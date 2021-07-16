Дружина не пустила: Ештон Кутчер відмовився від польоту в космос із Virgin Galactic

Актор Ештон Кутчер розповів, що продав свій квиток на наступний рейс Virgin Galactic.

За словами Кутчера, дружина Міла Куніс переконала його, що летіти в космос – це не найкраща ідея для чоловіка, в якого двоє маленьких дітей.

Пара одружилася в 2015 році, вони виховують двох дітей.

На цей момент близько 600 осіб купили квитки, щоб полетіти в космос.

У 2012 році Кутчер також придбав квиток і став 500-м замовником польоту. Тоді його вартість була близько 200 тис., а зараз вже – 250 тис.

Згідно USA Today, актор був одним з декількох знаменитостей, які планували здійснити подорож на край космосу, зокрема Леонардо Ді Капріо, Том Хенкс, Бред Пітт, Анджеліна Джолі, Рассел Бренд, Леді Гага, Кеті Перрі та Джастін Бібер.

Космічний туризм від Virgin Group

11 липня власник компанії Virgin Group Річард Бренсон здійснив туристичний політ у космос. Запуск корабля транслювали у прямому ефірі.

Разом з засновником корпорації вирушили інші співробітники Virgin Galactic. Перед польотом всі учасники пройшли обов’язкову спеціальну підготовку.

Джерело: Сheddar