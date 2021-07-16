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Валентина Чорна |

Ледь не звалилася з обриву: Санта Дімопулос показала закривавлені ноги та руки

Санта Дімопулос

Українська співачка Санта Дімопулос травмувалася під час ранкової пробіжки у Франції.

На особистій сторінці в Instagram зірка показала закривавлені коліна, руки і плече.

– Я з розбитими колінами, ліктями й плечем. Немає лиха без добра. З обриву не звалилася, голову не пошкодила і зазвичай після такого відбувається щось дуже прекрасне й чарівне, – написала Санта.

Санта Димопулос

Зірка зізналася, що перед пробіжкою відчувала, що впаде. Очевидно, інтуїція її не підвела.

– Найцікавіше те, що на початку пробіжки у мене промайнула думка, що я впаду (хоча я ніколи не падала раніше). Я відпустила і забула. Раніше я б билася в істериці, зараз – навіть думка відчаю не промайнула!

Це приголомшливе відкриття для мене, адже в екстремальних ситуаціях відразу зрозуміло, що відбувається всередині тебе насправді, – підсумувала Санта.

Інцидент стався перед важливою подією, на яку Санта давно мріяла потрапити.

Її запросили на захід в рамках Каннського кінофестивалю Amfar, участь у якому коштує €25 тис.

Проте Дімопулос зауважила, що попри біль і рани, вона налаштована дуже позитивно.

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Фото: Санта Дімопулос

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