Російського музиканта й актора Петра Мамонова поховають на Верейскому цвинтарі в Підмосков’ї. Прощання з артистом відбудеться в суботу, 17 липня, в Донському ставропігійному чоловічому монастирі о 9.30.

– Петра Миколайовича поховають на Верейскому кладовищі, де він і хотів. Відспівування пройде завтра в Донському монастирі о 9.30, – сказала дружина артиста Ольга Мамонова.

15 липня Петро Мамонов помер на 71-му році життя. Артист тривалий час боровся з коронавірусом.

Наприкінці червня Мамонова госпіталізували в лікарню у важкому стані, де він був підключений до апарату ШВЛ, а пізніше впав у кому. В ній він і помер.

Життя Петра Мамонова рясніло яскравими подіями, а його біографія сповнена цікавих фактів. Наприклад, перед першою популярністю актор змінив десятки професій, він навіть був банщиком-масажистом, ліфтером і коректором.

Маловідомі факти з життя Петра Мамонова – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Петро Мамонов