Таїсія Повалій на Слов‘янському базарі зізналася у любові Білорусі

Українська співачка Таїсія Повалій, яка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі Слов’янський базар, зізналася в любові Білорусі.

На концерті у Вітебську зірка виконала пісню Панно кохання і назвала Білорусь своєю творчою батьківщиною.

– Я перша Гран-прі Слов’янського базару. Я щаслива, що десятиліття минули, а я так само хвилююся і це така ж феєрія в моїй душі сьогодні. Дякую, моя творча батьківщино. Дякую, Вітебськ, дякую, Білорусь. Люблю вас! – сказала на сцені Повалій.

Слов’янський базар – це музичний фестиваль, який проходить у Вітебську з 1992 року. Щорічно організацією заходу займалися представники трьох країн – Білорусі, Росії та України.

Метою конкурсу було бажання ознайомити вітебського глядача з пісенною творчістю слов’янських країн. Проте цьогоріч навколо Слов’янського базару, який проходить за підтримки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, розгорівся скандал.

У зв’язку з протестами проти його режиму білоруси закликали зарубіжних артистів ігнорувати запрошення на білоруські фестивалі та інші заходи.

Український телеведучий Тимур Мірошниченко відмовився бути ведучим Слов’янського базару вперше за десять років.

Він пояснив, що причиною такого рішення стала напружена політична ситуація у країні. Також виступати на конкурсі відмовилися Ірина Білик, Тіна Кароль і Олег Винник.

Фото: Таїсія Повалій