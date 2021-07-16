Українська співачка Тіна Кароль продала свій цифровий автограф у вигляді відбитка пальця на NFT аукціоні.

Виконавиця сказала, що всі отримані кошти вона передасть у проект Молода кров – майбутній україномовний альбом. Робота приурочена до Дня незалежності України.

Стартова ціна лота була 10 BNB (85 484 тис. грн). У результаті цифровий автограф купили за 100 тис. грн.

– В альбомі ви почуєте несподівані дуети та ми разом відкриємо нові імена. Важливо пам’ятати історію та створювати нову. Проект Молода кров про музику та молодих виконавців, – написала Тіна Кароль в Instagram.

На початку червня Тіна Кароль виставила на аукціон NFT свій цифровий автограф на платформі Binance. Виконавиця говорила, що цей лот об’єднує два світи – музичний та токенізований.

Зазначимо, що Тіна Кароль перший артист українського шоу-бізнесу, який представив автограф у вигляді відбитка пальця.

Фото: Наталія Курган