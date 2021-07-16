23-річна співачка Віталіна Мусієнко останнім часом перебуває під пильною увагою громадськості на тлі розлучення Святослава Вакарчука з дружиною. Річ у тому, що рок-співакові приписують роман саме із нею.

П’ять років тому Віталіна Мусієнко стала переможницею проекту Голос країни-5. Її наставником був Вакарчук. Дівчина заперечує будь-який романтичний зв’язок із популярним артистом, і зазначає, що у них винятково дружні стосунки.

– Мені навіть не хотілося коментувати чутки про роман зі Святославом. Бо будь-які мої коментарі із цього приводу будуть розцінюватися як факт того, що всі ці плітки я сприймаю серйозно. Я з повагою ставлюся до журналістської роботи, але погані новини завжди сприймаю всерйоз. Так, раніше писали, що Святослав Вакарчук став для мене батьком під час проекту Голос країни, а зараз нам приписують роман. Все, що мені залишається, це купити попкорн і дивитися, що буде далі, – розповідає Віталіна Мусієнко.

Вона додала, що ці п’ять років вони спілкувалися, але це стосувалося лише творчості.

– Зі Святославом у нас дуже плідні, лише творчі стосунки. Я з ним всі ці роки спілкувалася, і він дав дуже багато корисних порад щодо моїх пісень, – підкреслила Віталіна.

Розлучення Вакарчука

У червні 2021 року стало відомо, що лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розлучається із дружиною Лялею Фонарьовою.

Що саме стало причиною розриву, він не сказав, лише додав у своєму дописі в соцмережах, що це залишиться особистою справою двох.

Згодом з’явилися чутки про те, що Вакарчук закрутив роман з молодою виконавицею Віталіною Мусієнко. Ситуацію також підігрівав той факт, що дівчина стала учасницею авторського проекту Святослава Вакарчука Оранжерея.