Комік Олександр Еллерт відреагував на розставання з акторкою та героїнею романтичного реаліті Холостячка Ксенією Мішиною.

Еллерт на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував скріншот з Вікіпедії, в якому роз’яснюється значення слова драма.

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Підписники коміка у коментарях висловили сподівання, що це лише жарт пари та насправді закохані разом.

Ксенія Мішина ввечері 16 липня опублікувала пост в Instagram, де розповіла, що вони з Еллертом розійшлися раптово та назавжди.

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За її словами, Ксенія зрозуміла, що вона з Олександром – не пара. Мішина зазначила, що це її остаточне рішення.

Вона розповіла, що довго займалася своїм духовним життям, працювала зі своїми емоціями, навчалася пробачати. Однак вчора ввечері вона зрозуміла, що не може зраджувати собі та сину Платону.

Напередодні Ксенія Мішина та Олександр Еллерт зробили парні тату з червоним та зеленим сердечками. На їхню думку, це символічні малюнки, оскільки вони надсилали такі смайлики один одному.