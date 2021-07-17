Російська співачка Лоліта розповіла про рідкісне захворювання дочки

Російська зірка Лоліта Мілявська розповіла про свою 22-річну дочку Єву, яка живе з бабусею в Києві.

У дівчини досить рідкісна хвороба. Зірка зізналася, що у Єви синдром Аспергера – одна з форм аутизму, що характеризується вираженими порушеннями соціальної комунікації та взаємодії. Від щирого аутизму цей синдром відрізняється збереженням мовних і когнітивних функцій.

– Я не з тих, хто хотів дітей. Напевно, на рівні підсвідомості це відчувала. Що стосується Єви, то у нас є проблема. Через недоношеність. Це не аутизм, а синдром Аспергера. Його поставили недавно, – повідомила Лоліта.

Також Мілявська поділилася, як саме проявляється синдром.

– Іноді є зацикленість на предметі, необхідність щось крутити в руках. У мене це теж є, – додала вона.

Єва не завжди адекватно сприймає чужі емоції. Вона занадто емпативна. За словами співачки, дочка під час виконання сумних пісень на концертах може заплакати, переживаючи через те, що мамі погано.

Зірка також зазначила, що підбадьорює Єву і часто радує дівчину компліментами. Лоліта додала, що незважаючи на все, її дочка росте в любові, чого не було у Лоліти.

– Так, у мене не росте Мерилін Монро, не модель, але я їй весь час кажу, що вона красива, хороша, розумна. Ми домовилися з мамою, що вона буде отримувати те, чого я не отримувала. До мене тепер теж відносяться дбайливіше, – розповіла Мілявська.

Напередодні артистка виклала ролик, де вона у капцях та нічній сорочці танцює в аеропорту Нью-Йорка.