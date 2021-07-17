У МакSим відмовляє права легеня – ШВЛ не допомагає

Стан російської співачки МакSим критичний. Артистка вже майже місяць перебуває в комі і їй стає дедалі гірше.
Наразі у Марини Максимової відмовляє права легеня. Артистка все ще підключена до ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація). Лікарі штучно підтримують діяльність її серця та легень.
Функція цих органів у жінки порушена досить тривалий час.
За даними рентгена, права легеня у співачки перестає працювати. Там збільшуються кісти і порожнини, через що почалися ускладнення роботи органу. Не допомагає навіть штучна вентиляція легень та інтубація.
Проблеми з роботою легень позначилися і на серце. У співачки збільшені ліві відділи органу, що говорить про лівошлуночкову недостатність.
Однак офіційні представники МакSим поки не коментували цю ситуацію.
Що відомо про стан МакSим
У червні 2021 року МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.
Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.
Джерело: Telegram-канал Mash
Фото: МакSим