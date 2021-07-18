Артист Михайло Боярський кілька днів тому опинився в клініці через зараження коронавірусом.

Півроку тому він вакцинувався. Згодом заразився інфекцією, але переносить хворобу досить легко для свого віку. 71-річний актор впевнений, що щеплення врятувало його від ускладнень.

Зірка Трьох мушкетерів звернувся до своїх підписників Instagram.

– Спасибі, що переймаєтеся, все добре! – написав Боярський.

Також артист закликав всіх вакцинуватися, і пообіцяв побачитися на спектаклях. З огляду на все, стан здоров’я Боярського задовільний. Він переносить зараження в легкій формі.

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– Міцного здоров’я вам, Михайле Сергійовичу! Хай все мине добре! Любимо вас, Михайло Сергійович! – пишуть шанувальники Боярського.

Дехто дякує Боярському, що той не підтримує міфи про вакцинацію.

Індійський штам коронавірусу (Дельта), що науковці називають більш небезпечним, активно поширюється у низці країн, з-поміж яких і Росія.

Фото: boyarskiy_official