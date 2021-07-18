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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Абрамова Юлія |

Михайло Боярський вийшов на зв’язок з клініки, де опинився через коронавірус

Михайло Боярський

Артист Михайло Боярський кілька днів тому опинився в клініці через зараження коронавірусом.

Півроку тому він вакцинувався. Згодом заразився інфекцією, але переносить хворобу досить легко для свого віку. 71-річний актор впевнений, що щеплення врятувало його від ускладнень.

Зірка Трьох мушкетерів звернувся до своїх підписників Instagram.

– Спасибі, що переймаєтеся, все добре! – написав Боярський.

Також артист закликав всіх вакцинуватися, і пообіцяв побачитися на спектаклях. З огляду на все, стан здоров’я Боярського задовільний. Він переносить зараження в легкій формі.

 

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Допис, поширений Михаил Боярский (@boyarskiy_official)

– Міцного здоров’я вам, Михайле Сергійовичу! Хай все мине добре! Любимо вас, Михайло Сергійович! – пишуть шанувальники Боярського.

Дехто дякує Боярському, що той не підтримує міфи про вакцинацію.

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Фото: boyarskiy_official

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