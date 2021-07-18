Артист Михайло Боярський кілька днів тому опинився в клініці через зараження коронавірусом.
Півроку тому він вакцинувався. Згодом заразився інфекцією, але переносить хворобу досить легко для свого віку. 71-річний актор впевнений, що щеплення врятувало його від ускладнень.
Зірка Трьох мушкетерів звернувся до своїх підписників Instagram.
– Спасибі, що переймаєтеся, все добре! – написав Боярський.
Також артист закликав всіх вакцинуватися, і пообіцяв побачитися на спектаклях. З огляду на все, стан здоров’я Боярського задовільний. Він переносить зараження в легкій формі.
Переглянути цей допис в Instagram
– Міцного здоров’я вам, Михайле Сергійовичу! Хай все мине добре! Любимо вас, Михайло Сергійович! – пишуть шанувальники Боярського.
Дехто дякує Боярському, що той не підтримує міфи про вакцинацію.
Індійський штам коронавірусу (Дельта), що науковці називають більш небезпечним, активно поширюється у низці країн, з-поміж яких і Росія.
Фото: boyarskiy_official