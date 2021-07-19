Мер Києва та чемпіон світу з боксу Віталій Кличко святкує день народження. Йому виповнилося 50 років.

На честь ювілею Кличко оприлюднив мініфільм про 50 років свого життя – архівні дитячі фото, армія, перший бій на рингу тощо.

Дитячі фото і зустріч дружини з пологового: Кличко показав архівні домашні кадри / 5 фотографий

Крім того, у відеоогляді показали його брата, родину, оточення, розповіли про досягнення й успіхи. Зокрема, було показано архівні домашні відео, на одному з яких Кличко зустрічає дружину з пологового будинку.

– Друзі! Життя лине швидко. Й іноді, згадуючи моменти, думаєш: невже це все було зі мною? Хотів би я змінити щось, якби була така можливість? Мабуть, ні. Всі виклики долав, і всі радощі, які пережив – це моя історія, – сказав Віталій.

– Це унікальний зв’язок, який я не можу порівняти ні з чим іншим. Коли Віталій не знаходиться поруч, я не відчуваю його відсутності. Якась його частина завжди біля мене. Навіть коли ми довго не бачимося, то при зустрічі паузи не відчуваємо, – розповів брат іменинника, Володимир Кличко.

Віталій Кличко додав, що його девіз по життю залишається незмінним – немає нічого неможливого.

– Якщо ти віриш у себе, у свою мрію, у свою справу та готовий працювати і битися до кінця. Переможного! Всього 50. Тому що попереду ще багато історій, – підсумував Віталій.

Віталій Кличко не лише легендарний боксер, а й видатний політик, який з 2014 року є мером столиці України. Все про життя Віталія Кличка – читайте на Фактах ICTV.