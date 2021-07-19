Американська акторка, зірка серіалу Сутінки Крістен Стюарт одружилася зі своєю коханою, сценаристкою Ділан Маєр.

Про це повідомило видання Mirror, яке опублікувало світлини пари.

Папараці помітили Крістен і Ділан в аеропорту Лос-Анджелеса з однаковими обручками на безіменних пальцях.

Про серйозні наміри у стосунках Крістен розповідала ще на початковому етапі їхнього роману. В одному з інтерв’ю вона заявляла, що хоче якнайшвидше освідчитися Ділан.

– Я не можу, чорт побери, дочекатися. У мене є кілька ідей, які, я знаю, будуть найкрутішим рішенням. Я хочу знімати фільми і завести дітей з цією дівчиною. Не можу повірити, що мені так пощастило. Я буквально намалювала її у своїх мріях, а виявилося, що вона існує, – зворушливо казала Крістен.

Нагадаємо, що у 2016 році Крістен Стюарт здійснила камінг-аут та заявила про бісексуальну орієнтацію. Тоді вона підтвердила свій роман із дизайнером Алішею Каргайл.

Після цього акторка зустрічалася з французькою співачкою Соко, а потім була у стосунках з моделлю Стелою Максвелл.

Крістен і Ділан разом вже близько двох років. Вони довгий час залишалися друзями.

Зізнатися у романтичних почуттях до Ділан Крістен зважилася лише через шість років після їхнього знайомства.

Фото: Ділан Маєр