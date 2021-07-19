Світлана Лобода їде з концертом в Україну

Співачка Світлана Лобода, яка проживає й активно будує кар’єру в Росії, приїде з концертом в Україну.
Виступ виконавиці планується в одеському нічному клубі Ibiza 14 серпня. Артистка з’явиться перед глядачами о 22.00.
– Найяскравіша та безумовна SuperStar. 14 серпня Світлана Лобода в Ibiza Beach Club, – написали в Instagram клубу.
Квитки на концерт вже доступні до покупки на сайті Ibiza.ua. Ціни стартують від 1300 грн до 17 тис. грн. Варто зазначити, що квитків залишилося мало.
Загалом підписники клубу позитивно відреагували на таку новину, зазначивши, що нарешті дочекалися.
- Як же я хочу потрапити до вас на концерт.
- Цього просто не може бути.
- Це найкраща новина.
- Лободи давно не було. Чекаємо з нетерпінням, – пишуть користувачі мережі.
Скандал навколо Світлани Лободи в Україні розгорівся навесні 2017 року. Артистка дала інтерв’ю російському каналу, в якому поскаржилися на погрози в свою сторону. Після цього активісти в Одесі вимагали скасувати концерт співачки. Відтоді вона не давала концертів у нашій країні.
Нещодавно стало відомо про концерт Ані Лорак в Україні. Виконавиця також виступить в одеському клубі Itaka 16 і 17 серпня.
Фото: Світлана Лобода