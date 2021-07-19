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Каріна Зуєва |

Шанувальники в захваті: Світлана Лобода їде з концертом в Україну

Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка проживає й активно будує кар’єру в Росії, приїде з концертом в Україну.

Виступ виконавиці планується в одеському нічному клубі Ibiza 14 серпня. Артистка з’явиться перед глядачами о 22.00.

– Найяскравіша та безумовна SuperStar. 14 серпня Світлана Лобода в Ibiza Beach Club, – написали в Instagram клубу.

Квитки на концерт вже доступні до покупки на сайті Ibiza.ua. Ціни стартують від 1300 грн до 17 тис. грн. Варто зазначити, що квитків залишилося мало.

Світлана Лобода їде з концертом в Україну
Світлана Лобода їде з концертом в Україну
Світлана Лобода їде з концертом в Україну
Світлана Лобода їде з концертом в Україну
Шанувальники в захваті: Світлана Лобода їде з концертом в Україну / 2 фотографии

Загалом підписники клубу позитивно відреагували на таку новину, зазначивши, що нарешті дочекалися.

  • Як же я хочу потрапити до вас на концерт.
  • Цього просто не може бути.
  • Це найкраща новина.
  • Лободи давно не було. Чекаємо з нетерпінням, – пишуть користувачі мережі.

Скандал навколо Світлани Лободи в Україні розгорівся навесні 2017 року. Артистка дала інтерв’ю російському каналу, в якому поскаржилися на погрози в свою сторону. Після цього активісти в Одесі вимагали скасувати концерт співачки. Відтоді вона не давала концертів у нашій країні.

Нещодавно стало відомо про концерт Ані Лорак в Україні. Виконавиця також виступить в одеському клубі Itaka 16 і 17 серпня.

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Фото: Світлана Лобода

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