Американська співачка Холзі (справжнє ім’я – Ешлі Николетт) народила первістка. Радісну новину повідомила виконавиця в Instagram, опублікувавши серію знімків.

26-річна Холзі зазначила, що малюк з’явився на світ 14 липня. Його назвали Ендер Рідлі Айдін.

Батьком дитини став режисер і сценарист 21-річний Алєв Айдін.

До слова, це довгоочікувана вагітність для Холзі, оскільки в 2015 році в співачки під час концерту трапився викидень.

Після того, що сталося в артистки діагностували ендометріоз, тому в 2018-му році вона вирішила заморозити свої яйцеклітини.

Фото: Холзі