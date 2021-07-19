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Каріна Зуєва |

Щастя після викидня: співачка Холзі стала мамою

Щастя після викидня: співачка Холзі стала мамою

Американська співачка Холзі (справжнє ім’я – Ешлі Николетт) народила первістка. Радісну новину повідомила виконавиця в Instagram, опублікувавши серію знімків.

26-річна Холзі зазначила, що малюк з’явився на світ 14 липня. Його назвали Ендер Рідлі Айдін.

Батьком дитини став режисер і сценарист 21-річний Алєв Айдін.

До слова, це довгоочікувана вагітність для Холзі, оскільки в 2015 році в співачки під час концерту трапився викидень.

Після того, що сталося в артистки діагностували ендометріоз, тому в 2018-му році вона вирішила заморозити свої яйцеклітини.

Фото: Холзі

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