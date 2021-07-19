Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова показала, який має вигляд після пологів.

Даша поділилася відео, знятим у дзеркалі в їхньому новому будинку. У кадрі блогер постала в сорочці, топі та бандажі, продемонструвавши свій животик.

– Ось такий я маю вигляд після пологів, я в бандажі завжди. На сьогоднішній день (19 липня – Ред.) скинула 10 кілограм і продовжую далі це робити, – сказала Квіткова.

Також дружина телеведучого зазначила, що такою собі не дуже подобається. Однак Добринін, який пізніше з’явився в кадрі, переконав Дашу, що вона має гарний вигляд.

– Мені подобаєшся. Гарний плоский живіт та великі груди, – сказав Микита.

Квіткова наголосила, що планує повернутися до своєї звичної ваги – 54 кілограми.

13 липня Даша Квіткова народила первістка. Малюк, якого назвали Лев, з’явився на світ о 9.51. З вагою 3,7 кг і зростом 56 сантиметрів.

Фото: Даша Квіткова