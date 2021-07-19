Стан МакSим стабільно тяжкий, лікарі прогнозів не роблять

Співачка МакSим перебуває в стабільно тяжкому стані, проте погіршення не спостерігаються.

Про це повідомила менеджер артистки Марина Соколова.

– Дорогі друзі, інформація на сьогодні така. Стан стабільно тяжкий. Але без погіршень. Прогнозувати лікарі нічого не можуть. Все можливе і неможливе роблять. Молимося, сподіваємося і чекаємо! Вибачте, що без детальних подробиць. Це все стосується тільки рідних. Перестаньте лізти під шкіру і ставити некоректні запитання, – зазначила Соколова.

У ЗМІ раніше з’являлася інформація про те, що у МакSим відмовляє права легеня, а ШВЛ та інтубація не допомагають.

Однак Соколова тоді різко відреагувала на такі чутки, відповівши, що згідно із законом цю інформацію заборонено розголошувати без згоди родичів.

– Навіть родичі і ми не володіємо такою інформацією, тому що вихідні. Лікарі перебувають на вихідних. А зв’язок ми тримаємо саме з ними. До понеділка ніякої точної інформації не буде, – заявила Марина Соколова.

Що відомо про стан МакSим

У червні 2021 року МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

Фото: МакSим