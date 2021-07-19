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Валентина Чорна |

Сигнал про допомогу: Брітні Спірс виконала дивний танець у вітальні

Бритни Спирс

Американська співачка Брітні Спірс виконала дивний танець на камеру і подала фанатам сигнал про допомогу.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила ролик, на якому танцює під пісню Біллі Айліш – Bad Guy.

На відео Брітні постала у коротких зелених шортах з квітковим принтом і червоному кроп-топі.

Співачка порадила не дивитися її танцювальні відео тим, кому вони не подобаються.

– Нехай сьогодні Господь оберне вашу підлу дупу радістю… P.S. Червоний! P.S. Це мій новий танець під Bad Guy – та сама пісня, новий танець. Якщо вам це не подобається – не дивіться! – написала Спірс.

У коментарях підписники припускають, що нове відео співачка адресувала своїй рідній сестрі Джеймі Лі Спірс.

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Шанувальники Брітні вважають, що Джеймі ніколи не намагалася допомогти старшій сестрі через власну вигоду.

  • Брітні показала Джеймі Лі, хто тут головна!
  • Саме так чинять з родичами, які замикають тебе в домі!
  • Вперед, Брітні!
  • Брітні виглядає дуже щасливою, отримай, Джеймі Лі!
  • Поганий хлопець – це її сестра.

Крім цього, у підписі до відео Брітні акцентувала увагу на червоному кольорі не просто так.

Стурбовані фанати впевнені, що таким чином зірка подає сигнал про допомогу, а також повідомляє, що їй зле.

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Нещодавно Брітні Спірс звернулася до всіх, хто критикує її танці у вітальні. Вона різко призвала хейтерів відписатися від її сторінки в Instagram. А також повідомила, що не вийде на сцену, поки залишається під опікунством батька.

Нагадаємо, що 39-річна Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька Джеймса з 2008 року.

У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою. Вона зізналася, що страждає від дій батька.

Оскільки Джеймс Спірс експлуатує співачку заради грошей, забороняє вагітніти та змушує приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.

Фото: Depositphotos

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