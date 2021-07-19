Американська співачка Брітні Спірс виконала дивний танець на камеру і подала фанатам сигнал про допомогу.
На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила ролик, на якому танцює під пісню Біллі Айліш – Bad Guy.
На відео Брітні постала у коротких зелених шортах з квітковим принтом і червоному кроп-топі.
Співачка порадила не дивитися її танцювальні відео тим, кому вони не подобаються.
– Нехай сьогодні Господь оберне вашу підлу дупу радістю… P.S. Червоний! P.S. Це мій новий танець під Bad Guy – та сама пісня, новий танець. Якщо вам це не подобається – не дивіться! – написала Спірс.
У коментарях підписники припускають, що нове відео співачка адресувала своїй рідній сестрі Джеймі Лі Спірс.
Шанувальники Брітні вважають, що Джеймі ніколи не намагалася допомогти старшій сестрі через власну вигоду.
- Брітні показала Джеймі Лі, хто тут головна!
- Саме так чинять з родичами, які замикають тебе в домі!
- Вперед, Брітні!
- Брітні виглядає дуже щасливою, отримай, Джеймі Лі!
- Поганий хлопець – це її сестра.
Крім цього, у підписі до відео Брітні акцентувала увагу на червоному кольорі не просто так.
Стурбовані фанати впевнені, що таким чином зірка подає сигнал про допомогу, а також повідомляє, що їй зле.
Нещодавно Брітні Спірс звернулася до всіх, хто критикує її танці у вітальні. Вона різко призвала хейтерів відписатися від її сторінки в Instagram. А також повідомила, що не вийде на сцену, поки залишається під опікунством батька.
Нагадаємо, що 39-річна Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька Джеймса з 2008 року.
У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою. Вона зізналася, що страждає від дій батька.
Оскільки Джеймс Спірс експлуатує співачку заради грошей, забороняє вагітніти та змушує приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.