Американська співачка Брітні Спірс виконала дивний танець на камеру і подала фанатам сигнал про допомогу.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила ролик, на якому танцює під пісню Біллі Айліш – Bad Guy.

На відео Брітні постала у коротких зелених шортах з квітковим принтом і червоному кроп-топі.

Співачка порадила не дивитися її танцювальні відео тим, кому вони не подобаються.

– Нехай сьогодні Господь оберне вашу підлу дупу радістю… P.S. Червоний! P.S. Це мій новий танець під Bad Guy – та сама пісня, новий танець. Якщо вам це не подобається – не дивіться! – написала Спірс.

У коментарях підписники припускають, що нове відео співачка адресувала своїй рідній сестрі Джеймі Лі Спірс.

Шанувальники Брітні вважають, що Джеймі ніколи не намагалася допомогти старшій сестрі через власну вигоду.

Брітні показала Джеймі Лі, хто тут головна!

Саме так чинять з родичами, які замикають тебе в домі!

Вперед, Брітні!

Брітні виглядає дуже щасливою, отримай, Джеймі Лі!

Поганий хлопець – це її сестра.

Крім цього, у підписі до відео Брітні акцентувала увагу на червоному кольорі не просто так.

Стурбовані фанати впевнені, що таким чином зірка подає сигнал про допомогу, а також повідомляє, що їй зле.

Нещодавно Брітні Спірс звернулася до всіх, хто критикує її танці у вітальні. Вона різко призвала хейтерів відписатися від її сторінки в Instagram. А також повідомила, що не вийде на сцену, поки залишається під опікунством батька.

Нагадаємо, що 39-річна Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька Джеймса з 2008 року.

У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою. Вона зізналася, що страждає від дій батька.

Оскільки Джеймс Спірс експлуатує співачку заради грошей, забороняє вагітніти та змушує приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.