Уже кілька днів весь інтернет раз у раз обговорює розставання акторки Ксенії Мішиної та гумориста Олександра Еллерта.

Незабаром після повідомлення Мішиної про розставання з коханим, стало відомо, що вона вирушила до себе на батьківщину в Крим. Ба більше, вона вже звідти встигла опублікувати низку знімків.

Через деякий час на сторінці її екс-коханого Олександра Еллерта з’явився знімок з Криму з підписом To be continued (Далі буде).

Однак ведучий не коментував стосунки з Мішиною, а просто показав, які місця відвідує в Криму, як бореться з дитячими страхами.

Користувачі в коментарях почали писати, що, мовляв, Олександр приїхав до коханої. Однак він зазначив, що привіз батьків, а тепер його чекають 900 км шляху назад.

Варто додати, що під постами Еллерта і Мішиної більшість коментарів про їх розставання.

Шанувальники пари досі сподіваються на їх возз’єднання.

Розставання Мішиної та Еллерта

16 липня стало відомо про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта. Акторка опублікувала пост в Instagram, де розповіла, що вони з Еллертом розійшлися раптово та назавжди.

За її словами, Ксенія зрозуміла, що вона з Олександром – не пара. Мішина зазначила, що це її остаточне рішення.

Вона розповіла, що довго займалася своїм духовним життям, працювала зі своїми емоціями, навчалася пробачати. Однак вчора ввечері вона зрозуміла, що не може зраджувати собі та сину Платону.