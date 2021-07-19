Українська співачка та головна героїня шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч записала кавер на хіт гурту Океан Ельзи Той день.

Композиція стала саундтреком до фільму Пульс, який з’явиться у кінотеатрах України вже 22 липня.

В основі стрічки лежить реальна історія української чемпіонки Оксани Ботурчук, якій доведеться боротися за свою мрію.

Фільм розкаже про силу волі спортсменки, а також про злети, падіння і перешкоди, які траплялися на її шляху.

Режисером спортивної драми виступив Сергій Чеботаренко.

Злата зазначила, що вже не може дочекатися прем’єри Пульсу у кінотеатрах.

У коментарях шанувальники артистки закидали її компліментами та наголосили на тому, що у виконанні Злати хіт ОЕ звучить по-особливому.

Вау! Супер! Все ж у вашому виконанні, Злато, така музика звучить особливо круто!

Розумничка, дякую за пісню! Мотивує! Хочеться рухатися вперед!

Клас! Вам личить ця пісня. І фільм, мабуть, чудовий вийшов.

Яка міць і сила!

Як же “смачно звучить”!

Аранжувальником нової версії пісні став Євген Філатов, соліст колективу The Maneken.

Трек Той день гурт Океан Ельзи випустив у 2000 році. Композиція увійшла до їхнього другого студійного альбому Янанебібув.

Нещодавно Злата Огнєвіч презентувала кліп на пісню Мій назавжди. У відеоролику головна героїня, яку грає сама співачка, закриває гештальт, пов’язаний з колишніми невдалими стосунками.

Співачка зазначила, що кліпом на трек Мій назавжди вона закриває сторінки минулого та починає новий розділ своєї любовної історії з чистого аркуша.