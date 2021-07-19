Український телеведучий Микита Добринін, який 13 липня вперше став батьком, розповів про підготовку до партнерських пологів.

Все почалося з того, що вони з дружиною Дашею Квітковою попередили лікарів про свої плани на партнерські пологи. Далі – місяці теорії.

– Мені було важливо навчитися правильно підтримувати Дашу. Так, уявіть собі, цьому теж потрібно вчитися, – сказав Микита.

Телеведучий зазначив, що вони відвідували спеціальні курси, на яких по три-чотири години розповідали не тільки про те, як проходить сам процес, а й якими будуть перші дні новонародженого.

Добринін зізнався, що за підготовчий період він навчився робити масаж, який допоміг його дружині менш болісно пережити перейми.

– Якщо потрібно було допомогти сісти на м’яч, подати воду, зняти TikTok – я був тут як тут. Це тільки з боку здається, що дрібниця. Я був налаштований серйозно. Ми разом прийняли рішення завагітніти, тому разом повинні були зустріти нашого богатиря, ніяк інакше. Бо сім’я, – сказав Добринін.

Раніше Микита Добринін розповів про першу зустріч із сином, якого назвали Лев.

Фото: Микита Добринін