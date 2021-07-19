Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Залізні м’язи та сталевий прес: голосування за найсексуальнішого зіркового тренера

День тренера в Україні

Фігури зірок іноді викликають справжнє захоплення, однак за цим стоїть колосальна праця. Без підтримки та підказок професійних тренерів не обійтися, тому артисти часто звертаються до них за допомогою в боротьбі із зайвими кілограмами.

Аніта Луценко, Андрій Хомицький, Олександр Козачок, В’ячеслав Узелков, Марина Боржемська та багато інших фітнес-тренерів стоять за ідеальними тілами публічних людей.

Під наглядом тренерів займаються Настя Каменських, Потап, Санта Дімопулос, Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Даніель Салем, Юлія Бортник та інші.

 

Голосуй за найсексуальнішого зіркового тренера України на Фактах ICTV.

У 2021 році в Україні почали відзначати День тренера, після того, як президент Володимир Зеленський підписав указ. Професійне свято щорічно святкуватимуть 19 липня.

Дату встановили на підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури та спорту України.

Читайте
День тренера 2021: привітання в листівках і СМС

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка