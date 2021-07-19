Фігури зірок іноді викликають справжнє захоплення, однак за цим стоїть колосальна праця. Без підтримки та підказок професійних тренерів не обійтися, тому артисти часто звертаються до них за допомогою в боротьбі із зайвими кілограмами.

Аніта Луценко, Андрій Хомицький, Олександр Козачок, В’ячеслав Узелков, Марина Боржемська та багато інших фітнес-тренерів стоять за ідеальними тілами публічних людей.

Під наглядом тренерів займаються Настя Каменських, Потап, Санта Дімопулос, Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Даніель Салем, Юлія Бортник та інші.

Голосуй за найсексуальнішого зіркового тренера України на Фактах ICTV.

У 2021 році в Україні почали відзначати День тренера, після того, як президент Володимир Зеленський підписав указ. Професійне свято щорічно святкуватимуть 19 липня.

Дату встановили на підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури та спорту України.