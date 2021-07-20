Анатолій Анатоліч втретє став батьком

Український телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина, піарниця Юлія Бойко втретє стали батьками. У подружжя народився син – Ніл.

Малюк з’явився на світ о 13.13 із вагою 4 кг і зростом 55 см.

– Ми довго думали, як назвати сина, і обрали ім’я, яке повністю відображає внутрішній світ нашої сім’ї. Ми обирали коротке міжнародне ім’я, сильне, з прекрасним значенням і характеристиками. І важливо, щоб в ньому була літера Л, як у кожного з нас.

Ім’я означає чемпіон. І коли ми побачили сина, переконалися, що по-іншому його назвати просто не можна! – написала Юлія в Instagram.

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Відомо, що ще вночі Анатолій Анатоліч був на зйомках концерту до Дня незалежності України, після якого відразу вирушив до пологового будинку.

Про те, що Анатолій Анатоліч і Юлія Бойко чекають на третю дитину стало відомо в лютому. Тоді піарниця була вже на 20-му тижні вагітності.

Подружжя виховує двох дочок – 9-річну Алісу та 7-річну Лоліту.

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Фото: Анатолій Анатоліч