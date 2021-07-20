Канадський співак Джастін Бібер заінтригував шанувальників підписом до фото з дружиною, моделлю Гейлі Бібер. Артист натякнув на можливу вагітність коханої.
Виконавець поділився спільним чорно-білим знімком із Гейлі в Instagram. Відомо, що кадр зроблений під час відпочинку в Мексиці. Однак резонанс викликало не фото, а підпис до нього.
– Мама і тато, – написав 27-річний Джастін.
- Що означає мама і тато?
- Ви чекаєте на дитину?
- Ви будете чудовими батьками.
- Сподіваюся, що Гейлі вагітна.
- Скоро буде дитина? Сімейство Бібер збільшується.
- Що за натяки?
- У вас будуть чудові діти, – пишуть шанувальники Бібера.
Згодом 24-річна Гейлі також прокоментувала знімок і дала зрозуміти, що вона не при надії.
– Думаю, тобі варто змінити підпис на Мама і тато собаки, поки хто-небудь його не спотворив, – написала модель.
Шанувальники також зазначили, що Гейлі наразі активно будує свою кар’єру, беручи участь у багатьох зйомках, а у Джастіна незабаром тур по США.
Нещодавно в мережу потрапило скандальне відео, на якому Джастін Бібер підвищує голос на Гейлі. Зірки спростували всі здогади фанатів, пояснивши, що співак просто емоційно щось розповідає.
Фото: Джастін Бібер