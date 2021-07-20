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Каріна Зуєва |

Мама і тато: Джастін Бібер заінтригував фото з дружиною

Джастін і Хейлі Бібери

Канадський співак Джастін Бібер заінтригував шанувальників підписом до фото з дружиною, моделлю Гейлі Бібер. Артист натякнув на можливу вагітність коханої.

Виконавець поділився спільним чорно-білим знімком із Гейлі в Instagram. Відомо, що кадр зроблений під час відпочинку в Мексиці. Однак резонанс викликало не фото, а підпис до нього.

– Мама і тато, – написав 27-річний Джастін.

  • Що означає мама і тато?
  • Ви чекаєте на дитину?
  • Ви будете чудовими батьками.
  • Сподіваюся, що Гейлі вагітна.
  • Скоро буде дитина? Сімейство Бібер збільшується.
  • Що за натяки?
  • У вас будуть чудові діти, – пишуть шанувальники Бібера.

Згодом 24-річна Гейлі також прокоментувала знімок і дала зрозуміти, що вона не при надії.

– Думаю, тобі варто змінити підпис на Мама і тато собаки, поки хто-небудь його не спотворив, – написала модель.

Шанувальники також зазначили, що Гейлі наразі активно будує свою кар’єру, беручи участь у багатьох зйомках, а у Джастіна незабаром тур по США.

Нещодавно в мережу потрапило скандальне відео, на якому Джастін Бібер підвищує голос на Гейлі. Зірки спростували всі здогади фанатів, пояснивши, що співак просто емоційно щось розповідає.

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Фото: Джастін Бібер

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