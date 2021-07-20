Канадський співак Джастін Бібер заінтригував шанувальників підписом до фото з дружиною, моделлю Гейлі Бібер. Артист натякнув на можливу вагітність коханої.

Виконавець поділився спільним чорно-білим знімком із Гейлі в Instagram. Відомо, що кадр зроблений під час відпочинку в Мексиці. Однак резонанс викликало не фото, а підпис до нього.

– Мама і тато, – написав 27-річний Джастін.

Що означає мама і тато?

Ви чекаєте на дитину?

Ви будете чудовими батьками.

Сподіваюся, що Гейлі вагітна.

Скоро буде дитина? Сімейство Бібер збільшується.

Що за натяки?

У вас будуть чудові діти, – пишуть шанувальники Бібера.

Згодом 24-річна Гейлі також прокоментувала знімок і дала зрозуміти, що вона не при надії.

– Думаю, тобі варто змінити підпис на Мама і тато собаки, поки хто-небудь його не спотворив, – написала модель.

Шанувальники також зазначили, що Гейлі наразі активно будує свою кар’єру, беручи участь у багатьох зйомках, а у Джастіна незабаром тур по США.

Нещодавно в мережу потрапило скандальне відео, на якому Джастін Бібер підвищує голос на Гейлі. Зірки спростували всі здогади фанатів, пояснивши, що співак просто емоційно щось розповідає.

Фото: Джастін Бібер