Акторка студії Квартал 95 Олена Кравець показала двійнят: дочку Катерину та сина Івана.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлини зі святкування дня народження дітлахів. 19 липня Катерині та Івану виповнилося 5 років.

До святкування важливої дати Олена Кравець поставилася досить відповідально.

Для того, щоб діти запам’ятали свій день народження, зіркова матуся замовила аніматорів, які влаштовували конкурси і різні ігри.

Згодом двійнята переодяглися у костюми, Катя обрала вбрання метелика, а Іван вирішив погратися у супергероя. У дітлахів було відразу два святкових торти.

Олена вийшла заміж за актора студії Квартал 95 Сергія Кравця у 2002 році. Згодом у них народилася донька Марія.

Тоді 26-річна акторка активно будувала кар’єру у Києві, а доньку здебільшого виховувала бабуся.

Після народження первістка Олена намагалася завагітніти двічі, однак обидва рази все закінчувалося викиднем. За словами Кравець, їй не вдавалося зберегти вагітність через шалений темп роботи.

Згодом, у 2016 році акторка народила двійняток, і тепер сповна насолоджується материнством.

Нещодавно, Олена Кравець зламала ногу, заплутавшись у власних штанях. Зірка зізналася, що спіткнулася і сильно вдарилася об одвірок. Через перелом плеснової кістки Олена тиждень перебувала вдома.

Фото: Олена Кравець